Horror-Vorstellung aller Eltern: Schulbegleiter soll Kinder sexuell belästigt haben
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Von Frank Christiansen
Neuss - Die Polizei ermittelt gegen einen Schulbegleiter, der an einer Schule in Neuss mehrere Kinder sexuell belästigt haben soll.
Es lägen drei Strafanzeigen in der Sache vor, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage.
Der Verdächtige habe als Integrationshelfer ein Kind während des Schulbesuchs begleitet.
Laut "Neuss-Grevenbroicher Zeitung" soll er Schülern der siebten Klasse Pornos gezeigt und sie mit anzüglichen Bemerkungen belästigt haben.
Zudem soll er sich beim Sportunterricht in einer Umkleidekabine vor den Kindern entblößt haben. Der Mann sei von seinem Arbeitgeber nach Bekanntwerden der Vorwürfe freigestellt worden.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa