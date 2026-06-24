Horror-Vorstellung aller Eltern: Schulbegleiter soll Kinder sexuell belästigt haben

Neuss - Die Polizei ermittelt gegen einen Schulbegleiter, der an einer Schule in Neuss mehrere Kinder sexuell belästigt haben soll.

Die Polizei ermittelt gegen einen Schulbegleiter, der mehrere Kinder sexuell belästigt haben soll. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Es lägen drei Strafanzeigen in der Sache vor, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage.

Der Verdächtige habe als Integrationshelfer ein Kind während des Schulbesuchs begleitet.

Laut "Neuss-Grevenbroicher Zeitung" soll er Schülern der siebten Klasse Pornos gezeigt und sie mit anzüglichen Bemerkungen belästigt haben.