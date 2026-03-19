Mercedes A-Klasse abgefackelt: Mann nach Irrfahrt festgenommen

Leutenbach - Bizarrer Vorfall am Mittwochabend: Ein 41-jähriger Mann sorgte an einer Tankstelle in Leutenbach (Region Stuttgart) für Aufsehen, leistete sich eine irre Fahrt im Kreisverkehr und wurde schließlich festgenommen.

Der Feuerwehr gelang eine zügige Löschung des Vollbrandes. © 7aktuell.de | Simon Adomat

Gegen 20.25 Uhr ging der erste Notruf bei der Polizei ein. Zeugen beobachteten an einer Tankstelle in der Marbacher Straße einen Mann, der die Scheibe einer Mercedes A-Klasse einschlug.

Doch anstatt zu flüchten, setzte sich der Unbekannte ans Steuer und drehte mit dem Wagen mehrere Runden in einem benachbarten Kreisverkehr.

Wenig später meldeten Passanten ein brennendes Auto auf einem nahe gelegenen Feldweg. Es handelte sich um die A-Klasse, die kurz zuvor im Kreisel gesichtet worden war.

Im Rahmen der Fahndung stießen die Beamten auf einen 41-jährigen Mann, der sich laut Polizeiangaben als Fahrer des Mercedes zu erkennen gab.

Wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung nahmen die Beamten den 41-Jährigen noch vor Ort vorläufig fest.