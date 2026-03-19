Mann droht, Haus, Hund und sich selbst in die Luft zu sprengen: Sein Grund ist völlig absurd

Gardelegen - Kopfschüttel-Aktion in der Altmark: Ein alter Mann löste am Mittwochnachmittag eine Evakuierung und einen Großeinsatz der Polizei aus - aus einem kuriosen Grund.

Die Polizei musste den Umkreis eines Wohnhauses evakuieren, weil ein Mann eine Sprengung androhte. (Symbolbild) © Axel Heimken/dpa

Gegen 14.30 Uhr wählte ein 70-jähriger Mann aus Gardelegen (Sachsen-Anhalt) den Notruf und verkündete, seinen Hund, sein Haus und sich selbst über eine Gasleitung in die Luft sprengen zu wollen.

Sein Grund dafür: Die Spritpreise in Deutschland seien ihm derzeit zu teuer.

Wie das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel mitteilte, rückte sofort ein Großaufgebot aus Polizei und Feuerwehr aus.

In einem Umkreis von 400 Metern wurden das Haus und alle Zufahrtswege abgesperrt, insgesamt 40 Anwohner mussten evakuiert werden. Auch kappte der Energieversorger zwischenzeitlich die Gasleitung des Gebäudes.

Die Einsatzkräfte konnten schließlich zu dem Herren durchdringen und fanden ihn sturzbetrunken in seiner Wohnung. Er pustete stattliche 2,94 Promille.