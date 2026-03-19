Feuerteufel geschnappt? Mann nach Tiefgaragen-Brand in Haft

Landshut - Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der für den Brand in einer Landshuter Tiefgarage verantwortlich sein soll.

Einsatzkräfte stehen Anfang März in der Luitpoldstraße: Ein Feuer in einer Tiefgarage hatte einen Großeinsatz ausgelöst. © vifogra/ Friedrich

Gegen den 33-Jährigen wurde Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der schweren Brandstiftung erlassen, wie die Polizei mitteilte. Er sitze bereits in Untersuchungshaft.

Der Mann sei am Dienstag von einer Zivilstreife aufgrund anderer Ermittlungen überprüft worden. Dabei habe sich der Verdacht erhärtet, dass der Mann für den Brand Anfang März verantwortlich sein könnte.

Das Feuer hatte damals einen Großeinsatz ausgelöst: Die Bewohner mussten evakuiert und in einem Getränkemarkt untergebracht werden, 42 Personen wurden vom Rettungsdienst untersucht.

Ein Auto brannte in der Tiefgarage in der Luitpoldstraße vollständig ab, weitere Fahrzeuge wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei war bereits damals von Brandstiftung ausgegangen.