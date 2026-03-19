Feuerteufel geschnappt? Mann nach Tiefgaragen-Brand in Haft
Von Franziska Groll
Landshut - Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der für den Brand in einer Landshuter Tiefgarage verantwortlich sein soll.
Gegen den 33-Jährigen wurde Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der schweren Brandstiftung erlassen, wie die Polizei mitteilte. Er sitze bereits in Untersuchungshaft.
Der Mann sei am Dienstag von einer Zivilstreife aufgrund anderer Ermittlungen überprüft worden. Dabei habe sich der Verdacht erhärtet, dass der Mann für den Brand Anfang März verantwortlich sein könnte.
Das Feuer hatte damals einen Großeinsatz ausgelöst: Die Bewohner mussten evakuiert und in einem Getränkemarkt untergebracht werden, 42 Personen wurden vom Rettungsdienst untersucht.
Ein Auto brannte in der Tiefgarage in der Luitpoldstraße vollständig ab, weitere Fahrzeuge wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei war bereits damals von Brandstiftung ausgegangen.
Ob der Tatverdächtige auch für den Brand eines Autos verantwortlich sein könnte, das kurz zuvor vor der Tiefgarage brannte, werde nun geprüft. Davon abgesehen steht der Mann laut aktuellem Ermittlungsstand aber nicht im Zusammenhang mit weiteren Bränden in Landshut.
Titelfoto: vifogra/ Friedrich