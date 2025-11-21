"Auffälliger" Lkw-Fahrer kassiert ganze Reihe von Anzeigen
Schopsdorf - In der Nacht auf Freitag kontrollierte die Autobahnpolizei einen auffälligen Lkw-Fahrer. Wenig später hatte der Mann mehrere Ermittlungsverfahren am Hals.
Der Pritschen-Laster fiel den Beamten auf der A2 bei Schopsdorf (Sachsen-Anhalt) durch eine auffällige Fahrweise auf: Demnach war der 42 Jahre alte Fahrer sehr langsam und unsicher unterwegs.
Bei einer Kontrolle machte er auf die Polizisten auch körperlich einen schlechten Eindruck - die Einsatzkräfte vermuteten, dass der Mann unter Drogen stand.
Wie die Autobahnpolizei mitteilte, unterzogen sie den 42-Jährigen einem Drogentest, der auch sofort positiv anschlug.
Doch damit nicht genug: Die Polizisten entdeckten zudem, dass der Brummifahrer keinen Führerschein besaß.
Das Kfz-Kennzeichen passte außerdem nicht zum Lkw, der eigentlich auch stillgelegt und nicht pflichtversichert war.
Gegen den 42-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet.
Zudem wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa