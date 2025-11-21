"Auffälliger" Lkw-Fahrer kassiert ganze Reihe von Anzeigen

Schopsdorf - In der Nacht auf Freitag kontrollierte die Autobahnpolizei einen auffälligen Lkw-Fahrer. Wenig später hatte der Mann mehrere Ermittlungsverfahren am Hals.

Die Autobahnpolizei kontrollierte einen Lkw-Fahrer (42), der unter Drogen stand. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Der Pritschen-Laster fiel den Beamten auf der A2 bei Schopsdorf (Sachsen-Anhalt) durch eine auffällige Fahrweise auf: Demnach war der 42 Jahre alte Fahrer sehr langsam und unsicher unterwegs.

Bei einer Kontrolle machte er auf die Polizisten auch körperlich einen schlechten Eindruck - die Einsatzkräfte vermuteten, dass der Mann unter Drogen stand.

Wie die Autobahnpolizei mitteilte, unterzogen sie den 42-Jährigen einem Drogentest, der auch sofort positiv anschlug.

Doch damit nicht genug: Die Polizisten entdeckten zudem, dass der Brummifahrer keinen Führerschein besaß.

Das Kfz-Kennzeichen passte außerdem nicht zum Lkw, der eigentlich auch stillgelegt und nicht pflichtversichert war.