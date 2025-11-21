Polizeikontrolle auf A1: Fahrer wendet auf der Autobahn
Neustadt - Als die Polizei auf der A1 eine Großkontrolle durchführte, unternahm ein Autofahrer plötzlich einen Fluchtversuch und wendete auf der Autobahn. Die Polizei sucht nun Zeugen.
Auf der A1 in Richtung Fehmarn (Schleswig-Holstein) wurden am Donnerstagnachmittag Autofahrer von der Polizei auf dem Rastplatz Neustädter Bucht kontrolliert.
Dabei wurden 100 Verstöße festgestellt und 14 Personen durften nicht weiterfahren, teilte die Polizei Lübeck mit.
Ein 27-jähriger Autofahrer aus Ostholstein versuchte einer Kontrolle zu entgehen und wendete dabei auf der Autobahn. Anschließend fuhr er auf dem Standstreifen entgegen der Fahrtrichtung weiter.
Die Polizei leitete eine Fahndung ein und konnte das gesuchte Auto in Neustadt in Holstein fassen. Nach Angaben der Polizei hatte der niederländische Fahrer keinen gültigen Führerschein und stand wahrscheinlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln.
Nun ermittelt die Polizei gegen den 27-Jährigen und sucht Zeugen. Wer den Mann beim Falschfahren auf der A1 gesehen hat oder andere Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 045247077100 zu melden.
Titelfoto: Polizeidirektion Lübeck