Polizeikontrolle auf A1: Fahrer wendet auf der Autobahn

Neustadt - Als die Polizei auf der A1 eine Großkontrolle durchführte, unternahm ein Autofahrer plötzlich einen Fluchtversuch und wendete auf der Autobahn. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Die Polizei kontrollierte Verkehrsteilnehmer auf der Raststätte Neustädter Bucht auf der A1 in Richtung Fehmarn. © Polizeidirektion Lübeck

Auf der A1 in Richtung Fehmarn (Schleswig-Holstein) wurden am Donnerstagnachmittag Autofahrer von der Polizei auf dem Rastplatz Neustädter Bucht kontrolliert.

Dabei wurden 100 Verstöße festgestellt und 14 Personen durften nicht weiterfahren, teilte die Polizei Lübeck mit.

Ein 27-jähriger Autofahrer aus Ostholstein versuchte einer Kontrolle zu entgehen und wendete dabei auf der Autobahn. Anschließend fuhr er auf dem Standstreifen entgegen der Fahrtrichtung weiter.