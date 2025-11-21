Vermummte Personen auf Schulgelände: Irrtum führt zu Polizeieinsatz

Weimar - Die winterliche Kälte löste am Donnerstag in einer Schule in Weimar irrtümlich einen Polizeieinsatz aus.

Die Information über die vermummten Personen hatte die Polizei in Alarmbereitschaft versetzt. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa

Die Polizei erhielt den Notruf, dass sich auf dem Schulgelände im Stadtteil Schöndorf mehrere vermummte Personen befinden würden.

Die Beamten hielten daraufhin Rücksprache mit dem Sekretariat. Dort wurde die Eingangsmeldung bestätigt, wonach sich mehrere verhüllte Personen auf dem Gelände aufhielten.

Wie sich allerdings wenig später herausstellte, gehörten die vermummten Menschen zu einer Dachdeckerfirma. Diese war beauftragt worden, entsprechende Arbeiten auf dem Areal der Schule durchzuführen.