Auf frischer Tat ertappt: Nachbarn verhindern Einbruch

Torgau - Aufmerksame Nachbarn bemerkten am Donnerstagmorgen einen Einbruch in ein Haus in Torgau. Sie alarmierten die Polizei, die die Diebe samt ihrer Beute schnappen konnte.

Die Diebe wurden beim Einbruch erwischt. (Symbolfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa/dpa-tmn

Die drei Männer zwischen 21 und 36 Jahren drangen gegen 5 Uhr morgens über den Keller in ein Einfamilienhaus in den Vorstädter Gärten in Torgau ein. Das teilte Polizeisprecher Chris Graupner am Freitagnachmittag mit.

Sie klauten Wertgegenstände und Bargeld aus dem Obergeschoss und flohen danach zu Fuß.

Polizeibeamte konnten die Männer in der Nähe des Hauses stellen.

Bei ihnen wurde auch das Diebesgut gefunden, das wieder an die ursprünglichen Besitzer zurückgegeben wurde. Die Gegenstände waren mehrere tausend Euro wert.