Auffahrunfall mit Fahrschulauto: Zwei verletzte Personen

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Bei einem Auffahrunfall mit einem Fahrschulauto sind am Samstagnachmittag in Zeulenroda-Triebes zwei Menschen leicht verletzt worden.

Von Marie Pohland

Zeulenroda-Triebes - Bei einem Auffahrunfall mit einem Fahrschulauto sind am Samstagnachmittag in Zeulenroda-Triebes zwei Menschen leicht verletzt worden.

Bei einem Auffahrunfall mit einem Fahrschulauto wurden in Zeulenroda-Triebes zwei Menschen leicht verletzt. (Archivbild)
Bei einem Auffahrunfall mit einem Fahrschulauto wurden in Zeulenroda-Triebes zwei Menschen leicht verletzt. (Archivbild)  © Jens Kalaene/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei waren beide Fahrzeuge auf der Geraer Straße stadtauswärts unterwegs. Die Fahrerin des Fahrschulautos musste stark abbremsen.

Der Fahrer eines nachfolgenden VW bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf das Fahrschulfahrzeug auf.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrer leicht verletzt und mussten ärztlich behandelt werden. Der Fahrlehrer, der auf dem Beifahrersitz saß, blieb unverletzt.

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An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer des Einsatzes von Polizei und Rettungsdienst war die Geraer Straße kurzzeitig voll gesperrt.

Titelfoto: Jens Kalaene/dpa

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