Auffahrunfall mit Fahrschulauto: Zwei verletzte Personen

Zeulenroda-Triebes - Bei einem Auffahrunfall mit einem Fahrschulauto sind am Samstagnachmittag in Zeulenroda-Triebes zwei Menschen leicht verletzt worden.

Bei einem Auffahrunfall mit einem Fahrschulauto wurden in Zeulenroda-Triebes zwei Menschen leicht verletzt. (Archivbild) © Jens Kalaene/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei waren beide Fahrzeuge auf der Geraer Straße stadtauswärts unterwegs. Die Fahrerin des Fahrschulautos musste stark abbremsen.

Der Fahrer eines nachfolgenden VW bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf das Fahrschulfahrzeug auf.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrer leicht verletzt und mussten ärztlich behandelt werden. Der Fahrlehrer, der auf dem Beifahrersitz saß, blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.