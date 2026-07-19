Bahn-Mitarbeiter stürzt nach Angriff bei Tempo 120 aus Regionalzug: Gericht hat Zweifel am Tathergang!

Karlsruhe - Nach dem gewalttätigen Angriff auf einen Bahnmitarbeiter (26), der aus einem fahrenden Regionalzug stürzte und lebensgefährlich verletzt wurde, gehen die Ermittlungen weiter. Der Beschuldigte wurde derweil wieder auf freien Fuß gesetzt!

Der Mitarbeiter der Deutschen Bahn ist in stabilem, aber weiterhin kritischem Zustand. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Der 36-Jährige, der wegen Gewaltdelikten vorbestraft ist und sich auf Bewährung befand, war nach der Tat zunächst festgenommen worden.

Er soll mutmaßlich alkoholisiert gewesen sein. Das Amtsgericht Karlsruhe lehnte jedoch einen Antrag der Staatsanwaltschaft auf Untersuchungshaft wegen Körperverletzung ab.

Ein Überwachungsvideo der Bahn habe Zweifel am konkreten Tatablauf geweckt, teilte das Gericht mit. Welche Erkenntnisse sich daraus ergeben, ließ es offen. Zudem habe sich herausgestellt, dass der Beschuldigte einen festen Wohnsitz habe, familiär gebunden sei und einer Vollzeitbeschäftigung nachgehe. Damit hätten weder ein dringender Tatverdacht noch Fluchtgefahr vorgelegen.

Medienberichten zufolge erklärte die Staatsanwaltschaft, dass für die strafrechtliche Bewertung auch entscheidend sei, ob der Beschuldigte habe erkennen können, dass der Sicherheitsmitarbeiter durch die Tritte aus dem fahrenden Zug stürzen könnte. Zu der Entscheidung des Gerichts äußerte sich die Staatsanwaltschaft darüber hinaus nicht.