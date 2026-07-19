Blut-Tat in Spielothek: Gast sticht auf Angestellte (†35) ein, Frau stirbt noch vor Ort

Nürnberg - In Nürnberg ist am Sonntag die Mitarbeiterin einer Spielothek in der Essenweinstraße mit einem spitzen Gegenstand attackiert und tödlich verletzt worden.

In einer Spielothek in der Nürnberger Essenweinstraße ist am Sonntagvormittag eine Frau angegriffen und getötet worden. © NEWS5 / Felix Besold

Ein 45 Jahre alter Tatverdächtiger wurde festgenommen. Laut ersten Informationen ging dem Angriff ein Streit zwischen Täter und Opfer voraus.

Zeugen hätten gegen 11.15 Uhr einen Notruf abgesetzt. "Unsere Kollegen waren wirklich innerhalb kürzester Zeit direkt vor Ort", so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken gegenüber TAG24.

"Vor der Spielothek konnten sie beim Eintreffen den Tatverdächtigen, der einen spitzen Gegenstand bei sich trug, feststellen und überwältigen."

Es handelt sich dabei nach bisherigen Informationen um einen Besucher des Lokals, das sich in der Nähe des Hauptbahnhofs befindet.

Unmittelbar darauf entdeckten die Beamten die schwerstverletzte Frau im Inneren des Gebäudes. "Die Polizisten haben sofort angefangen, Erste Hilfe zu leisten. Die Reanimation wurde dann von einem alarmierten Notarzt weiter fortgeführt."