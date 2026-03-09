Aufmerksamer Zeuge hört Schüsse: Polizei trifft auf stark betrunkenes Duo

Krefeld - Ein aufmerksamer Zeuge hat am Sonntag in Krefeld die Polizei alarmiert, nachdem er mehrere Schüsse gehört hat. Die Beamten rückten mit einem größeren Aufgebot zu einem Mehrfamilienhaus aus.

Die Polizei stellte in der Krefelder Wohnung eine Schreckschusswaffe sicher. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen berichtete, hatte der Zeuge die Kräfte gegen 17.40 Uhr über die Schussgeräusche auf der Hohenzollernstraße informiert, die von einem dortigen rückwärtigen Balkon abgeben worden seien.

Umgehend machten die Ordnungshüter sich daraufhin auf den Weg und sperrten zunächst angrenzende Straßen vorsorglich ab, um mögliche Gefahren für Passanten so gering wie möglich zu halten.

Im weiteren Verlauf des Einsatzes trafen die Beamten in der betroffenen Wohnung dann auf zwei stark betrunkene Männer: den 61-jährigen Wohnungsinhaber und einen 23-jährigen Besucher.

Der Jüngere der beiden hatte nach derzeitigem Stand der Ermittlungen tatsächlich kurz zuvor vom Balkon der Wohnung aus drei Schüsse aus einer Schreckschusswaffe in die Luft abgegeben. Die Waffe wurde sichergestellt.

Der junge Mann sei dem Polizeieinsatz leicht verletzt worden und habe in einem Krankenhaus behandelt werden müssen, schilderte der Sprecher.