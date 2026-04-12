Aufmerksames Mädchen (9) rettet demenzkranken Mann

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Ein Pflegeheimbewohner verschwindet in Pfronten spurlos. Ein Mädchen wird stutzig, als es den Mann im Allgäu allein herumlaufen sieht, und ruft seine Mutter.

Von Manuel Rank

Pfronten - Eine aufmerksame Neunjährige hat in Pfronten (Landkreis Ostallgäu) geholfen, einen vermissten demenzkranken Mann in Sicherheit zu bringen.

Ein Mädchen (9) machte seine Mutter auf den umherlaufenden Mann (60) aufmerksam. (Symbolbild)
Ein Mädchen (9) machte seine Mutter auf den umherlaufenden Mann (60) aufmerksam. (Symbolbild)  © peopleimages12/123RF

Der 60-jährige Bewohner verließ am Samstagnachmittag unbemerkt die Pflegeeinrichtung, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Wegen seiner Erkrankung habe die Sorge bestanden, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte; die Polizei wurde verständigt.

Noch bevor die Suche ausgeweitet wurde, gab das Mädchen laut Polizei den entscheidenden Hinweis: Die Neunjährige bemerkte den allein umherlaufenden Mann und hatte laut Polizei den Eindruck, dass er Hilfe benötigen könnte.

Sie wandte sich an ihre Mutter, die Polizei und Pflegeheim informierte. Rund eine Stunde nach seinem Verschwinden wurde der 60-Jährige wohlbehalten zurückgebracht.

Titelfoto: peopleimages12/123RF

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: