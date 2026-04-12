Aufmerksames Mädchen (9) rettet demenzkranken Mann
Von Manuel Rank
Pfronten - Eine aufmerksame Neunjährige hat in Pfronten (Landkreis Ostallgäu) geholfen, einen vermissten demenzkranken Mann in Sicherheit zu bringen.
Der 60-jährige Bewohner verließ am Samstagnachmittag unbemerkt die Pflegeeinrichtung, wie ein Sprecher der Polizei sagte.
Wegen seiner Erkrankung habe die Sorge bestanden, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte; die Polizei wurde verständigt.
Noch bevor die Suche ausgeweitet wurde, gab das Mädchen laut Polizei den entscheidenden Hinweis: Die Neunjährige bemerkte den allein umherlaufenden Mann und hatte laut Polizei den Eindruck, dass er Hilfe benötigen könnte.
Sie wandte sich an ihre Mutter, die Polizei und Pflegeheim informierte. Rund eine Stunde nach seinem Verschwinden wurde der 60-Jährige wohlbehalten zurückgebracht.
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