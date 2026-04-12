Aufmerksames Mädchen (9) rettet demenzkranken Mann

Pfronten - Eine aufmerksame Neunjährige hat in Pfronten (Landkreis Ostallgäu) geholfen, einen vermissten demenzkranken Mann in Sicherheit zu bringen.

Ein Mädchen (9) machte seine Mutter auf den umherlaufenden Mann (60) aufmerksam. (Symbolbild) © peopleimages12/123RF

Der 60-jährige Bewohner verließ am Samstagnachmittag unbemerkt die Pflegeeinrichtung, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Wegen seiner Erkrankung habe die Sorge bestanden, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte; die Polizei wurde verständigt.

Noch bevor die Suche ausgeweitet wurde, gab das Mädchen laut Polizei den entscheidenden Hinweis: Die Neunjährige bemerkte den allein umherlaufenden Mann und hatte laut Polizei den Eindruck, dass er Hilfe benötigen könnte.