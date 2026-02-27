Pferd dreht plötzlich durch: Zwei Verletzte nach Kutschen-Crash

Radebeul - Bei einem Unfall mit einer Kutsche in Radebeul wurden eine 22-Jährige leicht und ein 60-Jähriger schwer verletzt.

Warum das Pferd plötzlich durchdrehte, ist noch nicht klar. (Symbolbild) © 123RF/siempreverde22

Laut einer Mitteilung der Polizei ereignete sich der schlimme Zusammenstoß am vergangenen Donnerstagnachmittag, gegen 16.40 Uhr, auf einem Weg nahe der Meißner Straße in Radebeul.

Eine Frau (22) und ein Mann (60) fuhren demnach gemeinsam mit einem Einspänner den Weg entlang, wobei die 22-Jährige die Zügel in den Händen hielt. Aus bisher ungeklärten Gründen ging auf einmal das Pferd durch und ließ sich auch nicht mehr von den beiden besänftigen.

Das Pferd riss das Gespann mit sich, das erst nach einem Zusammenprall mit einer Mauer zum Stehen kam.