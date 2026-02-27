Trotz Fesseln: Mann flieht nach Haft-Termin, Großeinsatz der Polizei

Passau - In Passau ist am Freitag gegen 11.15 Uhr nach einer richterlichen Vorführung ein Tatverdächtiger in Fesseln vor der Polizei geflohen.

Nach der Flucht eines Verdächtigen bei der Vorführung im Amtsgericht sucht die Polizei in Passau mit einem Großaufgebot nach dem Mann. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Eine Gefährdung für die Öffentlichkeit könne nicht ausgeschlossen werden, teilten die Ermittler mit.

Den Angaben nach gelang es ihm, direkt nach dem Treffen mit dem Richter, zu entkommen.

"Nach Beendigung der Vorführung gelang dem 22-jährigen Syrer die Flucht von der Schustergasse in Richtung Stadtmitte. Zum weiteren Fluchtverlauf liegen keine Angaben vor", teilte das Polizeipräsidium Niederbayern mit.

"Aktuell sind mehrere Streifenbesatzungen sowie unter anderem ein Polizeihubschrauber im Stadtgebiet im Einsatz."

Es wird davor gewarnt, den Mann anzusprechen oder Anhalter mitzunehmen. Wer Hinweise zu ihm oder der Fluchtrichtung geben kann, wird gebeten, sich unter 0851/9511-0 zu melden.