Trotz Fesseln: Mann flieht nach Haft-Termin, Großeinsatz der Polizei
Passau - In Passau ist am Freitag gegen 11.15 Uhr nach einer richterlichen Vorführung ein Tatverdächtiger in Fesseln vor der Polizei geflohen.
Eine Gefährdung für die Öffentlichkeit könne nicht ausgeschlossen werden, teilten die Ermittler mit.
Den Angaben nach gelang es ihm, direkt nach dem Treffen mit dem Richter, zu entkommen.
"Nach Beendigung der Vorführung gelang dem 22-jährigen Syrer die Flucht von der Schustergasse in Richtung Stadtmitte. Zum weiteren Fluchtverlauf liegen keine Angaben vor", teilte das Polizeipräsidium Niederbayern mit.
"Aktuell sind mehrere Streifenbesatzungen sowie unter anderem ein Polizeihubschrauber im Stadtgebiet im Einsatz."
Es wird davor gewarnt, den Mann anzusprechen oder Anhalter mitzunehmen. Wer Hinweise zu ihm oder der Fluchtrichtung geben kann, wird gebeten, sich unter 0851/9511-0 zu melden.
Der Gesuchte ist 22 Jahre alt, 1,81 Meter groß und schlank. Er trägt dunkle Privatkleidung, hat kurze lockige Haare, ein Piercing am linken Ohr und trägt einen Ober- und Unterlippenbart.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa