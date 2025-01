Aufregung auf der A5: Verwirrte Seniorin hält Polizei und Autofahrer in Atem

Alsfeld - Aufruhr herrschte am gestrigen Samstagabend auf der A5 in Osthessen . Verkehrsteilnehmer mussten dort alle Augen offen halten, weil eine Geisterfahrerin unterwegs war.

Rund 20 Kilometer lang dauerte die Geisterfahrt der 82-Jährigen auf der A5 bei Alsfeld an. (Symbolfoto) © Alexander Becher/dpa

Wie ein Polizeisprecher am heutigen Sonntagmorgen berichtete, meldeten gleich mehrere Autofahrer gegen 19 Uhr einen Falschfahrer auf der A5 bei Alsfeld (Vogelsbergkreis).

So sei die Geisterfahrerin, bei der es sich um eine 82 Jahre alte Frau handelte, zunächst an der Anschlussstelle Alsfeld West auf die Fahrbahn in Richtung Süden abgebogen, befuhr diese aber in nördliche Richtung.

Das hatte unter anderem zur Folge, dass ein 19-Jähriger seinen Audi mit einer Vollbremsung stoppen musste, worauf ein Mercedes-Fahrer (69) nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte. Durch den heftigen Zusammenstoß wurde die Beifahrerin im Mercedes (68) leicht verletzt.

Sie musste ins Krankenhaus transportiert werden, das sie jedoch nach ambulanter Behandlung verlassen konnte. Derweil gelang es den Ordnungshütern, den Polo der 82-Jährigen zwischen den Raststätten Berfa und Rimberg zu stoppen.

Der Grund für die etwa 20 Kilometer andauernde Geisterfahrt der Seniorin: Sie sei auf dem Rückweg aus dem Urlaub gewesen. Da sie einen geistig verwirrten Eindruck machte, kam auch sie ins Krankenhaus. Wie sie auf die falsche Fahrbahn geriet, müssen weitere Ermittlungen zeigen.