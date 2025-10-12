Aufregung im Harz: Junge Mutter mit Kleinkind sorgt für Polizeieinsatz mit Hubschrauber

Thale - Am Samstagabend sorgte ein Polizeieinsatz in Thale ( Landkreis Harz ) für Aufregung. Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz.

Mit einem Hubschrauber wurde kurzzeitig nach der jungen Mutter gesucht. (Symbolbild) © Swen Pförtner/dpa

Auslöser des Trubels war eine 24 Jahre alte Frau mit ihrem fünf Monate alten Kind aus Hettstedt. Beide wurden der Polizei gegen 19.12 Uhr als vermisst gemeldet.

Zuvor habe sie mit ihrer Schwiegermutter vereinbart, sich am Hexentanzplatz zu treffen, berichtete das Polizeirevier Harz. Während die Schwiegermutter die Seilbahn nutzte, habe die junge Frau sich für den Fußweg entschieden.

Doch die 24-Jährige und ihr Kleinkind kamen nach längerem Warten nicht an.

Sie habe sich aufgrund der Dunkelheit verlaufen, gab sie gegenüber der Polizei später an.

Schließlich kam es dann doch noch zu einem Happy End. Mit Verspätung erreichte sie unversehrt den Hexentanzplatz.