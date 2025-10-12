 521

Aufregung im Harz: Junge Mutter mit Kleinkind sorgt für Polizeieinsatz mit Hubschrauber

In Thale wurde am Samstag eine junge Mutter mit ihrem Kleinkind vermisst. Die Polizei rief dafür einen Hubschrauber zur Hilfe. Es kam jedoch zu einem Happy End.

Von Robert Lilge

Thale - Am Samstagabend sorgte ein Polizeieinsatz in Thale (Landkreis Harz) für Aufregung. Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz.

Mit einem Hubschrauber wurde kurzzeitig nach der jungen Mutter gesucht. (Symbolbild)
Mit einem Hubschrauber wurde kurzzeitig nach der jungen Mutter gesucht. (Symbolbild)  © Swen Pförtner/dpa

Auslöser des Trubels war eine 24 Jahre alte Frau mit ihrem fünf Monate alten Kind aus Hettstedt. Beide wurden der Polizei gegen 19.12 Uhr als vermisst gemeldet.

Zuvor habe sie mit ihrer Schwiegermutter vereinbart, sich am Hexentanzplatz zu treffen, berichtete das Polizeirevier Harz. Während die Schwiegermutter die Seilbahn nutzte, habe die junge Frau sich für den Fußweg entschieden.

Doch die 24-Jährige und ihr Kleinkind kamen nach längerem Warten nicht an.

Sie habe sich aufgrund der Dunkelheit verlaufen, gab sie gegenüber der Polizei später an.

Schließlich kam es dann doch noch zu einem Happy End. Mit Verspätung erreichte sie unversehrt den Hexentanzplatz.

Währenddessen suchten Einsatzkräfte der Polizei nach der jungen Mutter. Ein Polizeihubschrauber aus Niedersachsen kam kurzzeitig zur Unterstützung hinzu.

