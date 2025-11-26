 738

Im Drogenrausch: Mann zielt mit Pistole auf Autofahrer und Kind (8)

Ein Mann zielte im Drogenrausch auf einen Autofahrer und ein Kind. Er landete in einer Psychiatrie.

Von Julian Winkler

Hohndorf - Schock für einen Autofahrer (26) in Hohndorf (Erzgebirge)! Ein Mann (26) zielte am Dienstag im Drogenrausch mit einer Pistole auf den Wagen. Die Polizei schnappte den Täter und schickte ihn in eine Psychiatrie.

Mit einer Pistole zielte ein Mann (26) in Hohndorf (Erzgebirge) auf ein Auto. (Symbolbild)
Mit einer Pistole zielte ein Mann (26) in Hohndorf (Erzgebirge) auf ein Auto. (Symbolbild)  © 123RF/kunchit123

Der Vorfall geschah gegen 16 Uhr auf der Unteren Angerstraße. Der 26-Jährige hatte den Autofahrer laut Polizeiangaben zunächst angesprochen, zückte dann eine Pistole aus seinem Hosenbund und zielte auf den Fahrer und auf ein Kind (8), das ebenfalls im Auto saß.

"Geschossen wurde nicht. Der Autofahrer fuhr davon", heißt es von der Polizei

Kurz darauf konnte die Polizei den Waffen-Mann schnappen. "Dort fanden die Beamten auch die beschriebene Pistole, bei der es sich um eine Softair-Waffe handelt", so die Polizei.

Der Deutsche stand während der Tat unter Drogen. Er kam in eine Psychiatrie. "Ermittelt wird gegen ihn wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz", so eine Polizeisprecherin.

Titelfoto: 123RF/kunchit123

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: