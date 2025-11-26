Im Drogenrausch: Mann zielt mit Pistole auf Autofahrer und Kind (8)

Hohndorf - Schock für einen Autofahrer (26) in Hohndorf ( Erzgebirge )! Ein Mann (26) zielte am Dienstag im Drogenrausch mit einer Pistole auf den Wagen. Die Polizei schnappte den Täter und schickte ihn in eine Psychiatrie.

Mit einer Pistole zielte ein Mann (26) in Hohndorf (Erzgebirge) auf ein Auto. (Symbolbild) © 123RF/kunchit123

Der Vorfall geschah gegen 16 Uhr auf der Unteren Angerstraße. Der 26-Jährige hatte den Autofahrer laut Polizeiangaben zunächst angesprochen, zückte dann eine Pistole aus seinem Hosenbund und zielte auf den Fahrer und auf ein Kind (8), das ebenfalls im Auto saß.

"Geschossen wurde nicht. Der Autofahrer fuhr davon", heißt es von der Polizei



Kurz darauf konnte die Polizei den Waffen-Mann schnappen. "Dort fanden die Beamten auch die beschriebene Pistole, bei der es sich um eine Softair-Waffe handelt", so die Polizei.