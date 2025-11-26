Taschendiebe in Bernburg unterwegs: Polizei mahnt zur Vorsicht

Bernburg - Am Dienstag wurden zwei Seniorinnen in Bernburg ( Sachsen-Anhalt ) beim Einkaufen beklaut.

Eine der Beklauten hatte ihre Handtasche an den Einkaufswagen gehangen, was den Dieben den Zugriff erleichterte. (Symbolfoto) © brillenstimmer/123RF

Zunächst wurde eine 73-Jährige im Aldi in der Karlstraße zum Opfer, wie das Polizeirevier Salzlandkreis mitteilt.

Zwischen 13.45 und 14 Uhr wurde ihre Geldbörse aus ihrer Handtasche geklaut. Diese hatte sie an den Einkaufswagen gehangen.

Als sie bezahlen wollte, merkte sie, dass ihr Portmonee mitsamt persönlicher Dokumente, EC-Karte und Bargeld weg war.

Fast gleichzeitig war eine 66-Jährige im Aldi im Zepziger Weg einkaufen. Gegen 13.30 Uhr wurde sie von einem Unbekannten in ein Gespräch über angebliche Rabatte verwickelt.

Wahrscheinlich nutzte der Täter die Ablenkung, um ihre Handtasche zu öffnen.

An der Kasse merkte sie dann, dass nicht nur die Geldbörse mitsamt Inhalt weg war - auch ihr Handy wurde geklaut.