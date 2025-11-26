Frau von eigenem Auto überrollt - Polizei prüft rätselhafte Unfallumstände

Schollbrunn - Vom eigenen Auto überrollt! Eine 30-jährige Frau aus dem unterfränkischen Landkreis Main-Spessart ist am Dienstag bei einem ungewöhnlichen Unfall schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Geschehen kommen konnte.

Am Dienstagvormittag wurde eine Frau im unterfränkischen Schollbrunn von ihrem eigenen Auto überrollt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) © Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Roberto Pfeil/dpa

Wie die Polizei berichtet, wollte die Frau offenbar gegen 10.30 Uhr ihren nicht anspringenden VW in der Brunnenstraße in Schollbrunn wieder zum Laufen bringen.

Nach aktuellen Erkenntnissen setzte sich das Auto dabei allerdings plötzlich in Bewegung.

Die 30-Jährige wurde zunächst mitgeschleift, geriet mindestens einmal unter das Fahrzeug und musste letztlich mit schweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden.

Der VW kam erst zum Stillstand, nachdem er ein weiteres Auto sowie einen Baum touchiert hatte.