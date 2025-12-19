Aufregung in Merseburg: 48-Jähriger rennt mit Messer durch Geschäft und Krankenhaus

Merseburg - Ein aggressiver Mann sorgte am Donnerstag für viel Aufregung in Merseburg.

Die Polizei wurde am Donnerstag von einem 48-Jährigen in Atem gehalten. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Nach Angaben der Polizei fiel der 48-Jährige zunächst in der Mittagszeit auf, als er aus einer gemeinnützigen Einrichtung heraus den Notruf wählte und darüber Bedrohungen gegen das Personal vor Ort aussprach.

"Nach einer Prüfung wurde er zunächst den Räumlichkeiten verwiesen", so ein Sprecher.

Damit aber nicht genug: Später sorgte der Mann erneut für Aufsehen, als er laut schreiend und mit einem Taschenmesser bewaffnet erst durch ein Geschäft, dann durch ein Krankenhaus rannte. Die alarmierten Beamten konnten die Waffe glücklicherweise sicherstellen.