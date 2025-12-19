Autobahn-Kontrolle deckt 100.000-Euro-Klau auf

Hohenwarsleben - Bei einer Kontrolle auf der A2 am Donnerstagmorgen wurde ein dreister Diebstahl aufgedeckt: Der Wert des Diebesguts liegt über 100.000 Euro!

Bei einer Kontrolle auf der A2 wurde eine geklaute Kehrmaschine entdeckt. © Polizeiinspektion Magdeburg

Gegen 9.20 Uhr kontrollierte ein Team des Bundesamts für Logistik und Mobilität einen Lkw auf der Autobahn bei Hohenwarsleben (Sachsen-Anhalt).

Die Einsatzkräfte deckten gleich mehrere Verstöße auf: Der 30-jährige Brummifahrer besaß keinen Führerschein und nutzte nicht die vorgeschriebene Fahrerkarte. Er versuchte außerdem, eine falsche Identität vorzugaukeln.

Als Einsatzkräfte der Polizei den Schlepper genauer unter die Lupe nahmen, entdeckten sie auf der Ladefläche eine Kehrmaschine, die am Vortag in Niedersachsen als gestohlen gemeldet wurde.

Wie die Autobahnpolizei mitteilte, wird der Wert des Fahrzeuges auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt! Nach Beenden der Polizeimaßnahmen konnte die Kehrmaschine an den rechtmäßigen Besitzer übergeben werden.