Randale an Hallenser Bahnhof: Mann tritt Passanten und bedroht Mitarbeiter

Halle (Saale) - Am Donnerstag randalierte ein 34-Jähriger in der Hallenser Bahnhofsmission.

Der Mann bedrohte die Mitarbeitenden der Bahnhofsmission und trat einen Passanten. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Wie die Bundespolizei mitteilte, habe man die Einsatzkräfte am Donnerstagnachmittag in die Bahnhofsmission gerufen, nachdem sich ein 34-Jähriger gegenüber den Mitarbeitenden besonders aggressiv gezeigt hatte.

Als man ihn aufforderte zu gehen, habe der Mann unter anderem einen Blumentopf in ein Waschbecken geworfen. In weiterer Folge habe er gegen die Eingangstür getreten und die Scheibenwischer mehrerer DB-Fahrzeuge beschädigt.

Anschließend lief der Täter in Richtung Stadt, konnte aber am Straßenbahngleis gestellt werden.

Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass sich der Eritreer seit Oktober unerlaubt in Deutschland aufhielt. Eine Überwachungskamera zeigte zudem, dass der 34-Jährige des Weiteren einen unbeteiligten Passanten getreten und die Mitarbeiter der Bahnhofsmission bedroht hatte.