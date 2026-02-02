Jugendlicher versucht, Streit zu schlichten und landet im Krankenhaus

Stollberg - Ein 17-jähriger Disco-Besucher wollte Samstagnacht in Stollberg ( Erzgebirge ) einen Streit schlichten und wurde daraufhin selbst angegriffen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 1 Uhr ins Event Center Stollberg in der Auer Straße gerufen.

Ersten Angaben zufolge hatte der 17-Jährige versucht, einen Streit zwischen einer 21-Jährigen und einer anderen Frau zu schlichten.

Daraufhin wurde er von mehreren Personen, darunter auch zwei Frauen, angegriffen. Dem Jugendlichen wurde ins Gesicht geschlagen, anschließend wurde er zu Boden gebracht.

Aufgrund seiner erlittenen Verletzungen musste er in ein Krankenhaus gebracht werden.