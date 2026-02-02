Jugendlicher versucht, Streit zu schlichten und landet im Krankenhaus

Ein 17-jähriger Disco-Besucher wollte Samstagnacht in Stollberg (Erzgebirge) einen Streit schlichten und wurde daraufhin selbst angegriffen.

Von Sarah Fuchs

Stollberg - Ein 17-jähriger Disco-Besucher wollte Samstagnacht in Stollberg (Erzgebirge) einen Streit schlichten und wurde daraufhin selbst angegriffen.

Dem Jugendlichen wurde unter anderem ins Gesicht geschlagen. (Symbolfoto)
Dem Jugendlichen wurde unter anderem ins Gesicht geschlagen. (Symbolfoto)  © 123rf/tassev

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 1 Uhr ins Event Center Stollberg in der Auer Straße gerufen.

Ersten Angaben zufolge hatte der 17-Jährige versucht, einen Streit zwischen einer 21-Jährigen und einer anderen Frau zu schlichten.

Daraufhin wurde er von mehreren Personen, darunter auch zwei Frauen, angegriffen. Dem Jugendlichen wurde ins Gesicht geschlagen, anschließend wurde er zu Boden gebracht.

16-Jähriger jagt flüchtigen Räuber und rettet gestohlene Luxus-Uhr
Polizeimeldungen 16-Jähriger jagt flüchtigen Räuber und rettet gestohlene Luxus-Uhr

Aufgrund seiner erlittenen Verletzungen musste er in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Angriff Samstagnacht beobachtet haben und Angaben zur Täterschaft machen können.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Stollberg unter der Telefonnummer 037296 90-0 entgegen.

Titelfoto: 123rf/tassev

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: