Aus Fenster geworfen: Mann schmeißt TV auf Straße - Polizeieinsatz!
Gera - In Gera ist es am Mittwochnachmittag zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr gekommen.
Gegen 15.20 Uhr warf ein 27-jähriger Mann aus dem zweiten Obergeschoss eines Hauses in der Gagarinstraße einen Fernseher auf die Straße. Zu diesem Zeitpunkt herrschte dort reger Berufsverkehr.
Verletzt wurde dabei niemand. Mindestens ein Fahrzeug musste jedoch stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Polizei konnte den Mann kurze Zeit später allein in seiner Wohnung antreffen.
Er galt als psychisch auffällig und hatte leichte Verletzungen an der Hand.
Der 27-Jährige wurde in eine fachmedizinische Einrichtung gebracht. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen ihn ein.
Titelfoto: Bodo Schackow/dpa