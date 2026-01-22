Aus Fenster geworfen: Mann schmeißt TV auf Straße - Polizeieinsatz!

Gera - In Gera ist es am Mittwochnachmittag zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr gekommen.

Die Polizei war nach einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr in Gera im Einsatz. (Symbolbild) © Bodo Schackow/dpa

Gegen 15.20 Uhr warf ein 27-jähriger Mann aus dem zweiten Obergeschoss eines Hauses in der Gagarinstraße einen Fernseher auf die Straße. Zu diesem Zeitpunkt herrschte dort reger Berufsverkehr.

Verletzt wurde dabei niemand. Mindestens ein Fahrzeug musste jedoch stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Polizei konnte den Mann kurze Zeit später allein in seiner Wohnung antreffen.

Er galt als psychisch auffällig und hatte leichte Verletzungen an der Hand.