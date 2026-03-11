Polizisten bei Demo attackiert und verletzt: Großrazzia gegen linke Szene in Bayern

Nürnberg - Die Polizei in Nürnberg durchsucht nach Angriffen auf einer Demonstration die Wohnungen von mehreren Verdächtigen.

Bei der Gegendemo in Nürnberg sollen Polizeibeamte angegriffen und verletzt worden sein. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Dabei handele es sich um mutmaßliche Demonstranten aus der linken Szene, sagte ein Polizeisprecher.

Diese stehen demnach im Verdacht, während Gegendemonstrationen zu einer Versammlung der Gruppe "Team Menschenrechte Nürnberg" mehrere Polizeibeamte angegriffen und acht von ihnen verletzt zu haben.

Bei den Durchsuchungen von 22 Wohnungen gehe es darum, Beweismittel zu sichern, sagte der Polizeisprecher. Der Schwerpunkt liege in Mittelfranken, teilte die Polizei auf der Plattform X mit. Vereinzelt würden auch Objekte außerhalb Bayerns durchsucht.

Eine Vielzahl von Polizeikräften sei im Einsatz, darunter auch Kräfte des Unterstützungskommandos (USK).

"Die Durchsuchungen verliefen problemlos", hieß es. "Hintergrund sind Ermittlungen wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs im Zusammenhang mit dem Versammlungsgeschehen am 26. April 2025 in Nürnberg."