Mit Pistole unterwegs? Polizei stoppt 15-Jährigen in Saalfeld
Saalfeld - Ein vermeintlich bewaffneter Jugendlicher hat am Dienstagnachmittag einen Polizeieinsatz in Saalfeld ausgelöst.
Gegen 15 Uhr meldeten Zeugen einen jungen Mann mit einem pistolenähnlichen Gegenstand in der Wittmannsgereuther Straße.
Polizeibeamte konnten den Jugendlichen kurze Zeit später ausfindig machen. Dabei stellte sich heraus, dass der 15-Jährige lediglich eine Spielzeugwaffe bei sich hatte, die einer echten Schusswaffe stark ähnelte.
Der Jugendliche zeigte sich gegenüber den Beamten kooperativ. Die sogenannte Anscheinswaffe wurde sichergestellt.
Gegen den 15-Jährigen leitete die Polizei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, weil täuschend echt aussehende Spielzeugwaffen in der Öffentlichkeit nicht erlaubt sind.
Nach Abschluss der Maßnahmen übergaben die Beamten den Jugendlichen an seine Erziehungsberechtigten. Nach Angaben der Polizei bestand für die Bevölkerung zu keiner Zeit eine Gefahr.
Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass realistisch aussehende Spielzeugwaffen leicht mit echten Waffen verwechselt werden und deshalb schnell einen Polizeieinsatz auslösen können.
Titelfoto: 123RF/patrickdaxenbichler