Mit Pistole unterwegs? Polizei stoppt 15-Jährigen in Saalfeld

Saalfeld - Ein vermeintlich bewaffneter Jugendlicher hat am Dienstagnachmittag einen Polizeieinsatz in Saalfeld ausgelöst.

Ein 15-Jähriger löste in Saalfeld einen Polizeieinsatz aus, weil er mit einer täuschend echten Spielzeugpistole unterwegs war. (Symbolbild) © 123RF/patrickdaxenbichler

Gegen 15 Uhr meldeten Zeugen einen jungen Mann mit einem pistolenähnlichen Gegenstand in der Wittmannsgereuther Straße.

Polizeibeamte konnten den Jugendlichen kurze Zeit später ausfindig machen. Dabei stellte sich heraus, dass der 15-Jährige lediglich eine Spielzeugwaffe bei sich hatte, die einer echten Schusswaffe stark ähnelte.

Der Jugendliche zeigte sich gegenüber den Beamten kooperativ. Die sogenannte Anscheinswaffe wurde sichergestellt.

Gegen den 15-Jährigen leitete die Polizei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, weil täuschend echt aussehende Spielzeugwaffen in der Öffentlichkeit nicht erlaubt sind.

Nach Abschluss der Maßnahmen übergaben die Beamten den Jugendlichen an seine Erziehungsberechtigten. Nach Angaben der Polizei bestand für die Bevölkerung zu keiner Zeit eine Gefahr.