Steinewerfer unterwegs: Autofahrerin erlebt Horror-Szenario auf A60
Rüsselsheim - Ein lauter Knall, ein Loch in der Windschutzscheibe und beschädigtes Blech: Für eine Autofahrerin ist eine Fahrt am Dienstagabend auf der A60 bei Rüsselsheim plötzlich zu einem echten Horror-Szenario geworden. Steinewerfer erwischten ihr Fahrzeug.
Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall gegen 20.45 Uhr auf der A60. Die 33-jährige Autofahrerin aus Wiesbaden war mit ihrem Opel Corsa vom Rüsselsheimer Dreieck kommend in Richtung Mainz unterwegs.
Als sie die Brücke im Bereich der Anschlussstelle Rüsselsheim-Königstädten an der Adam-Opel-Straße passierte, bemerkte sie nach eigenen Angaben vier bis fünf unbekannte Personen auf der Brücke stehen.
Kurz nachdem sie darunter hindurchgefahren war, hörte sie einen lauten Knall.
Die Frau steuerte ihr Fahrzeug daraufhin auf den Standstreifen und stellte Schäden fest: In der Windschutzscheibe befand sich ein Loch, zudem wies das Dach des Autos frische Beschädigungen auf.
Verletzt wurde die 33-Jährige glücklicherweise nicht, gleichwohl hätte dieser Vorfall gewiss ganz anders ausgehen können.
Steinewerfer auf A60-Brücke: Polizei sucht dringend nach Zeugen
Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach den Unbekannten ein, diese verlief bislang jedoch ohne Erfolg. Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.
Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zu verdächtigen Beobachtungen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Südhessen unter der Rufnummer 0615187560 zu melden.
