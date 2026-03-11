Steinewerfer unterwegs: Autofahrerin erlebt Horror-Szenario auf A60

Rüsselsheim - Ein lauter Knall, ein Loch in der Windschutzscheibe und beschädigtes Blech: Für eine Autofahrerin ist eine Fahrt am Dienstagabend auf der A60 bei Rüsselsheim plötzlich zu einem echten Horror-Szenario geworden. Steinewerfer erwischten ihr Fahrzeug.

Auf der A60 wurde das Auto einer 33 Jahre alten Frau von bislang unbekannten Tätern mit Steinen beworfen. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall gegen 20.45 Uhr auf der A60. Die 33-jährige Autofahrerin aus Wiesbaden war mit ihrem Opel Corsa vom Rüsselsheimer Dreieck kommend in Richtung Mainz unterwegs.

Als sie die Brücke im Bereich der Anschlussstelle Rüsselsheim-Königstädten an der Adam-Opel-Straße passierte, bemerkte sie nach eigenen Angaben vier bis fünf unbekannte Personen auf der Brücke stehen.

Kurz nachdem sie darunter hindurchgefahren war, hörte sie einen lauten Knall.

Die Frau steuerte ihr Fahrzeug daraufhin auf den Standstreifen und stellte Schäden fest: In der Windschutzscheibe befand sich ein Loch, zudem wies das Dach des Autos frische Beschädigungen auf.

Verletzt wurde die 33-Jährige glücklicherweise nicht, gleichwohl hätte dieser Vorfall gewiss ganz anders ausgehen können.