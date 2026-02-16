Maskierter Mann springt aus Busch und schießt: 19-Jähriger verletzt

Berlin - In den frühen Morgenstunden ist am Montag ein 19-Jähriger in Berlin-Schöneberg von einem Unbekannten in sein Bein geschossen worden.

Die Gewalt in der Hauptstadt nimmt immer weiter zu. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Polizei mitteilte, waren zwei gleichaltrige junge Männer kurz nach 3 Uhr in der Herbertstraße unterwegs, als plötzlich ein maskierter Mann aus einem Gebüsch sprang, eine Schusswaffe zog und auf einen der Männer zielte.

Der Täter schoss und verletzte den 19-Jährigen im Beinbereich, bevor er in ein Auto stieg und vom Tatort flüchtete.

Der Verletzte begab sich selbstständig zu einer nahegelegenen Feuerwache, wo Rettungskräfte die Erstversorgung übernahmen.

Anschließend wurde er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.