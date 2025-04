Aus kuriosem Grund: Nächtlicher Burger-King-Besuch eskaliert komplett

Ein 45-Jähriger stellte sich am Freitagabend bei einem nächtlichen Burger-King-Besuch auf äußerst unangenehme Weise ins Rampenlicht. (Symbolfoto) © Carsten Hoefer/dpa

Wie ein Polizeisprecher berichtete fuhr der 45-Jährige am gestrigen Freitagabend gegen 22.30 Uhr bei einer Burger-King-Filiale im Industriegebiet in Germersheim vor. Am dortigen Drive-In-Schalter geriet er zunächst mit einem Mitarbeiter in Streit und zeigte ihm den Mittelfinger.

Der Hintergrund: Laut den Beamten sei der von ihm gewünschte Burger zu später Stunde bereits ausverkauft gewesen. Doch damit hatte die Randale-Lust des Mannes noch kein Ende gefunden.

Im Anschluss stellte er sein Auto auf dem Parkplatz ab, marschierte in die Fast-Food-Filiale und wurde dort aber erneut enttäuscht. Dies goutierte er abermals mit viel Geschimpfe, ehe er schließlich unverrichteter Dinge das Weite suchte.

Beim Verlassen des Parkplatzes touchierte er jedoch ein anderes Auto, was schließlich die Ordnungshüter auf den Plan rief. Die konnten ihn an seiner Wohnanschrift ausfindig machen. Ein zusätzlich durchgeführter Alkoholtest zeigte 1,28 Promille. Somit war er auch seinen Führerschein los. Zudem wurden mehrere Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.