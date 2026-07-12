Aus Wut über Fahrweise: Betrunkener würgt Taxifahrer während der Fahrt
Von Dorothea Hülsmeier
Wermelskirchen - Aus Wut über eine angeblich zu langsame Fahrt hat ein betrunkener 32-Jähriger in Wermelskirchen einen Taxifahrer gewürgt und geschlagen.
Der Fahrgast hatte sich nach Polizeiangaben am späten Samstagabend über die Fahrweise aufgeregt.
Noch während der Fahrt habe er den Fahrer so stark gewürgt, dass dieser zeitweise keine Luft mehr bekam.
Als sich der Taxifahrer befreien konnte und anhielt, stieg der Fahrgast laut Polizei aus, öffnete die Fahrertür und schlug dem Taxifahrer mit der Faust ins Gesicht.
Die Polizei nahm den Angreifer mit auf die Wache und veranlasste eine Blutprobe. Der Mann kassierte zudem eine Strafanzeige. Der Taxifahrer wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa