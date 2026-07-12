Aus Wut über Fahrweise: Betrunkener würgt Taxifahrer während der Fahrt

Wermelskirchen - Aus Wut über eine angeblich zu langsame Fahrt hat ein betrunkener 32-Jähriger in Wermelskirchen einen Taxifahrer gewürgt und geschlagen.

Eine Taxi-Fahrt in Wermelskirchen endete mit einem Polizeieinsatz und einer Strafanzeige. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Der Fahrgast hatte sich nach Polizeiangaben am späten Samstagabend über die Fahrweise aufgeregt.

Noch während der Fahrt habe er den Fahrer so stark gewürgt, dass dieser zeitweise keine Luft mehr bekam.

Als sich der Taxifahrer befreien konnte und anhielt, stieg der Fahrgast laut Polizei aus, öffnete die Fahrertür und schlug dem Taxifahrer mit der Faust ins Gesicht.