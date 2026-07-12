Der Motor lief noch: Betrunkener schläft am Steuer ein und muss von Polizei aus Auto geholt werden

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Im Hohensteiner-Ernstthaler Ortsteil Wüstenbrand ist ein Mercedes-Fahrer am Steuer eingeschlafen. Die Polizei musste ihn aus dem Fahrzeug holen.

Von Victoria Winkel

Hohenstein-Ernstthal - Polizeieinsatz in Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau): Ein betrunkener Mercedes-Fahrer (42) war am Steuer eingeschlafen.

Fünf Polizisten waren nötig, um den Mann aus dem Auto zu holen.
Fünf Polizisten waren nötig, um den Mann aus dem Auto zu holen.  © Andreas Kretschel

Anwohner entdeckten den Schlafenden am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr im Ortsteil Wüstenbrand auf der Straße Wind, wo das Fahrzeug stand, der Motor lief und der Fahrer schlummerte.

Der 42-Jährige reagierte auch nicht auf die hinzugerufenen Einsatzkräfte, sodass die Feuerwehr schließlich die Seitenscheibe des Kleinbusses einschlug.

Die Retter befürchteten einen medizinischen Notfall, aber es stellte sich heraus, dass der Mann betrunken war. Ein später durchgeführter Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 2,02 Promille.

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Nachdem der Fahrer aufgewacht war, wollte er noch immer nicht aus dem Mercedes aussteigen. Da er der Aufforderung der Polizei mehrere Minuten lang nicht nachkam, wurde er laut einem Reporter vor Ort von den Beamten aus seinem Auto geholt. Insgesamt waren dafür fünf Polizisten nötig.

Bevor die Polizisten den Fahrer (42) aus dem Auto holten, schlugen sie die Seitenscheiben von dem Mercedes ein.
Bevor die Polizisten den Fahrer (42) aus dem Auto holten, schlugen sie die Seitenscheiben von dem Mercedes ein.  © Andreas Kretschel

Der 42-Jährige musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Hohenstein-Ernstthal im Einsatz.

Titelfoto: Andreas Kretschel

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