Grundschulkind überrascht Einbrecher im Schlafzimmer der Eltern

Nürnberg - Ein Junge hat im Stadtteil Wetzendorf einen Einbrecher im Haus seiner Elter überrascht.

Die Polizei sucht in Nürnberg nach einem Einbrecher. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Wie die Polizei mitteilte, befand sich der Neunjährige am Samstag gegen 13.30 Uhr im Erdgeschoss des Hauses. Als er das Klingeln eines Handys aus dem Obergeschoss hörte, ging er dem Geräusch nach.

Im Schlafzimmer seiner Eltern traf er auf einen Mann, der bereits Schmuck zum Abtransport bereitgelegt hatte. Der Junge rannte sofort davon und vertraute sich einer Nachbarin an, die dann die Polizei verständigte.

Der Dieb ergriff der derweil offenbar ohne seine Beute die Flucht. Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung fehlt vom Täter jede Spur.

Er ist etwa 30 Jahre alt, über 1,80 Meter groß und von schlanker Statur.