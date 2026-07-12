Koksender Teenie zieht Aufmerksamkeit der Polizei auf sich: Plötzlich wird er nervös

Herbrechtingen - An dieses Stadtfest wird sich ein 17-Jähriger aus dem Landkreis Heidenheim wohl noch eine Weile erinnern: Weil er vor den Augen von Polizisten Kokain konsumierte, schauten diese bei dem jungen Mann etwas näher hin - und wurden fündig.

Auf seinem Handy bereitete er das Kokain vor, doch Polizisten beobachteten den 17-Jährigen dabei. (Symbolbild) © 123RF/Elnur

Gegen Mitternacht befand sich der Teenager auf dem Stadtfest in Herbrechtingen, beschloss offenbar dort, sich mit der Droge aufzuputschen.

"Er hatte das weiße Pulver auf dem Display seines Handys zurechtgerückt", berichtete ein Polizeisprecher. Dessen Kollegen hatten den jungen Deutschen dabei aber beobachtet.

Daraufhin wollten die Beamten den 17-Jährigen durchsuchen, womit er zunächst einverstanden war. Doch je weiter sie in Richtung seiner Socken kamen, desto nervöser sei er geworden, verweigerte sich auf einmal sogar.

Kein Wunder: In seinen Strümpfen fanden sich zwei weitere Kugeln mit Kokain. Außerdem förderten die Polizisten einen Schlagstock zutage.