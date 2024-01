04.01.2024 14:29 Ausgebrochener Häftling aus Thüringer Gefängnis nach stundenlanger Suche gefasst!

Ein Gefangener ist am Donnerstag aus der Justizvollzugsanstalt Untermaßfeld ausgebrochen. Am späten Mittag konnte er in Erfurt gefasst werden.

Von Carsten Jentzsch

Untermaßfeld - Ein Gefangener ist am Donnerstagmorgen aus der Justizvollzugsanstalt (JVA) Untermaßfeld (Schmalkalden-Meiningen) ausgebrochen. Am späten Mittag konnte er in Erfurt gefasst werden. Wie der Häftling die JVA verlassen konnte, wird noch ermittelt. (Symbolbild) © News5/Ittig Wie die Polizei mitteilte, führten intensive Ermittlungen der Meininger Polizei und der Zielfahndung des Thüringer Landeskriminalamtes gegen 13.30 Uhr in Erfurt zur Festnahme des 26-Jährigen. Es sei ihm gelungen, die Anstalt "auf bislang nicht abschließend geklärte Weise" gegen 8.30 Uhr zu verlassen und zu flüchten, hieß es. Suchmaßnahmen der Polizei mit Hunden verliefen zunächst ohne Erfolg. Polizeimeldungen Amateurfußballer sieht Rot bei Hallenturnier, dann eskaliert die Situation! Am Mittag hatte sich die Polizei offiziell an die Öffentlichkeit gewandt und den Häftling zwecks möglicher Mithilfe aus der Bevölkerung näher beschrieben. Nur kurze Zeit später folgte die Meldung über die Festnahme. Die Umstände der Flucht sind Gegenstand der Ermittlungen, die gegenwärtig andauern, hieß es Erstmeldung am 4. Januar, um 13.44 Uhr, aktualisiert um 14.30 Uhr

Titelfoto: News5/Ittig