Ausgebüxte Pferde halten Polizei auf Trab

Neckarbischofsheim - Zwei ausgebüxte Pferde haben in Neckarbischofsheim im Rhein-Neckar-Kreis die Polizei auf Trab gehalten. Erst beim zweiten Versuch konnten die Tiere wieder eingefangen werden, wie die Ordnungshüter mitteilten.

Wem die beiden ausgebüxten Gäule gehören, ist bislang unklar. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Demnach wurden die beiden tierischen Ausreißer in der Nacht zum Samstag zunächst neben einer Landstraße entdeckt. Sie dort einzufangen, war aber nicht möglich, hieß es.

Auch Nachfragen bei bekannten Pferdehaltern und Höfen in der Umgebung sollen keinen Hinweis auf die Besitzer gebracht haben.

Später tauchten die Pferde erneut auf – diesmal trabten sie auf einer Bundesstraße.