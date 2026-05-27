Ausnahmezustand an Bahnhof: Benzinkanister in ICE entdeckt

Ulm - Nach der Evakuierung eines ICE im Ulmer Hauptbahnhof ist klar, was die Räumung des Zuges und die Sperrung von Teilen des Bahnhofs ausgelöst hat.

Am Ulmer Hauptbahnhof musste ein ICE geräumt werden. (Symbolfoto) © Stefan Puchner/dpa

Einem Sprecher der Bundespolizei zufolge war ein Benzinkanister der Grund für den Einsatz. Aus dem in einer Tasche verpackten Gegenstand seien Benzindämpfe ausgetreten. Eine Gefahr sei davon aber nicht ausgegangen, so der Sprecher.

Wie der Kanister in den Zug kam und wem er gehört, ist noch nicht klar. Das sei weiter Gegenstand der Ermittlungen, sagte der Sprecher. Auch wie viele Menschen in dem Zug saßen, ist noch nicht bekannt.

Der Zug der Deutschen Bahn von München nach Hamburg war am Dienstag gegen 16.50 Uhr an Bahnsteig 1 im Ulmer Hauptbahnhof eingefahren. Der Bahnsteig und der ICE wurden von Einsatzkräften geräumt und abgesperrt.

Wenig später wurden auch die Bahnsteige 25A, 27 und 28 für den Zugverkehr gesperrt. Nachdem der Zug geräumt worden war, sei er aus dem Bahnhof hinausgefahren worden, so der Sprecher der Bundespolizei.