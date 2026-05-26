Mann sticht auf Lebensgefährtin ein und flieht: Frau per Hubschrauber in Klinik geflogen

Pemfling - Im oberpfälzischen Landkreis Cham ist eine 40 Jahre alte Frau von ihrem Partner mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden.

Die lebensgefährlich verletzte Frau wurde nach dem Angriff mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam es bereits am vergangenen Freitag (22. Mai) gegen 16 Uhr zu der Tat.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein 52 Jahre alter Deutscher seine Lebensgefährtin aus bislang unbekannter Ursache mit einem Küchenmesser angegriffen haben.

"Die Geschädigte erlitt mehrere Stichverletzungen im Brustbereich und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden", teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit.

"Zum Zeitpunkt der medizinischen Versorgung bestand Lebensgefahr." Der Tatverdächtige flüchtete nach der Tat mit einem Auto in unbekannte Richtung.

Die Kripo Regensburg übernahm die Ermittlungen und leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Festgenommen wurde der Mann aber bislang noch nicht.