Seit Wochen vermisstes Mädchen bei gesuchtem Straftäter gefunden

Saalfeld/Saale - In einem Ortsteil von Saalfeld/Saale im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt wurde neben einem gesuchten Straftäter auch ein seit Anfang April vermisstes Mädchen gefunden.

Die Polizei hatte nach dem Straftäter gesucht und fand auch noch ein seit Wochen vermisstes Mädchen. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Die Jugendliche war am Pfingstsonntag bei einer Fahndung in einem abgelegenen Unterschlupf in Schmiedefeld entdeckt worden, wie die Polizei am Dienstag erklärte.

Laut den Beamten war die 16-Jährige aus Nordthüringen Anfang April aus einer Jugendeinrichtung verschwunden. Das Mädchen wurde anschließend zurück in ihre Einrichtung gebracht. Sie befand sich den Angaben nach in einem guten Zustand.

In dem Versteck fanden die Ermittler auch einen 48-Jährigen. Der Mann war mit drei Haftbefehlen wegen Drogen- und Eigentumsdelikten gesucht worden. Gegen ihn stand eine Freiheitsstrafe von drei Jahren im Raum. Da er diese jedoch nicht angetreten hatte und untergetaucht war, war nach dem Straftäter gesucht worden.

Bei der Durchsuchung entdeckten die Beamten mehrere hochwertige mutmaßlich gestohlene E-Bikes.