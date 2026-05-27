Er soll Verwandte gezielt mit seinem Audi angefahren haben: 20-Jähriger stellt sich bei der Polizei
Bonn/Köln - Der Tatverdächtige (20), der am Samstagnachmittag mit seinem Audi gezielt eine 48-Jährige in Bonn angefahren haben soll, befindet sich in Polizeigewahrsam.
Der Mann, nach dem zwischenzeitlich öffentlich gefahndet worden war, erschien am Dienstagnachmittag in Begleitung eines Rechtsbeistandes auf der Polizeiwache Köln-Kalk, um sich zu stellen.
Er wurde daraufhin festgenommen und ins Bonner Polizeipräsidium gebracht, wie die Ermittler am Mittwoch mitteilen. Zur Tat geäußert habe er sich nach aktuellem Stand allerdings noch nicht.
Dem 20-Jährigen wird vorgeworfen, seine Angehörige am Samstag gegen 14.30 Uhr auf der Dollendorfer Allee in Bonn-Oberkassel gezielt angefahren und dabei leicht verletzt zu haben. Anschließend war er mit seinem Audi vom Tatort geflohen.
Die Polizei leitete daraufhin Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ein und suchte unter anderem mit Lichtbildern nach dem Verdächtigen. Noch am Mittwoch soll er einem Haftrichter vorgeführt werden.
Titelfoto: Friso Gentsch/dpa