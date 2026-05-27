Er soll Verwandte gezielt mit seinem Audi angefahren haben: 20-Jähriger stellt sich bei der Polizei

Bonn/Köln - Der Tatverdächtige (20), der am Samstagnachmittag mit seinem Audi gezielt eine 48-Jährige in Bonn angefahren haben soll, befindet sich in Polizeigewahrsam .

Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes gegen den 20-Jährigen. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Der Mann, nach dem zwischenzeitlich öffentlich gefahndet worden war, erschien am Dienstagnachmittag in Begleitung eines Rechtsbeistandes auf der Polizeiwache Köln-Kalk, um sich zu stellen.

Er wurde daraufhin festgenommen und ins Bonner Polizeipräsidium gebracht, wie die Ermittler am Mittwoch mitteilen. Zur Tat geäußert habe er sich nach aktuellem Stand allerdings noch nicht.

Dem 20-Jährigen wird vorgeworfen, seine Angehörige am Samstag gegen 14.30 Uhr auf der Dollendorfer Allee in Bonn-Oberkassel gezielt angefahren und dabei leicht verletzt zu haben. Anschließend war er mit seinem Audi vom Tatort geflohen.