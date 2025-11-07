Außer Rand und Band: 33-Jährige schlägt auf Mann ein, dann beleidigt sie Beamte aufs Übelste

Düsseldorf - Eine 33-Jährige hat die Düsseldorfer Polizei ordentlich auf Trab gehalten. Die Frau leistete erheblichen Widerstand, beleidigte die Polizisten aufs Übelste und landete letztlich in einer Zelle.

Für die 33-Jährige endete die Nacht in einer Zelle - die Polizei nahm sie mit auf die Wache. (Symbolfoto) © Marius Becker/dpa

Die Beamten hatten nach eigenen Angaben in der Nacht zu Freitag gegen 2.45 Uhr Meldung über eine Körperverletzung am Kay-und-Lore-Lorentz-Platz erhalten und rückten daraufhin zum Ort des Geschehens aus.

Dort trafen sie auf eine 33-Jährige aus Belarus, die kurz zuvor einen Mann geschlagen haben soll, woraufhin das Streifenteam versuchte, den Sachverhalt zu klären.

Dabei verhielt sich die Tatverdächtige jedoch verbal aggressiv, machte wirre Angaben und sollte die Polizisten schließlich zur Verhinderung weiterer Straftaten zur Wache begleiten.

Während des Transports flippte die Frau jedoch regelrecht aus, beleidigte die Ordnungshüter am laufenden Band und beruhigte sich auch auf der Wache nicht. Die Unruhestifterin wurde in eine Zelle verfrachtet, die sie den Angaben zufolge "erheblich verschmutzte".