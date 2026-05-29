Außer Rand und Band: Mann drischt mit Ziegelstein auf Ampel ein
Glauchau - In der Nacht zu Freitag wurde in Glauchau (Landkreis Zwickau) eine Ampelanlage stark beschädigt.
Anwohner der Kreuzung August-Bebel-Straße/Schlachthofstraße/Hoffnung meldeten sich kurz nach Mitternacht bei der Polizei, weil ein Mann offenbar mit einem Ziegelstein mehrere Masten der Ampelanlage demolierte.
Die hinzugerufenen Beamten konnten den 29-Jährigen nicht weit entfernt von der Kreuzung auffinden.
Bei der Kontrolle fand die Polizei bei dem Verdächtigen zudem eine Anscheinswaffe in Form einer Softair-Pistole.
Wie die Polizei mitteilte, wurden die akustischen Signalgeber der Fußgängerüberwege sowie mehrere Sonnenblenden stark beschädigt.
Der entstandene Sachschaden wird Polizeiangaben zufolge auf etwa 4000 Euro beziffert.
Der 29-jährige Deutsche muss sich nun unter anderem wegen Sachbeschädigung verantworten.
Titelfoto: Andreas Kretschel