Nach versuchter Tötung im Salzlandkreis: Polizei nimmt zweiten Tatverdächtigen fest

Calbe (Saale) - Nach der versuchten Tötung einer 41-Jährigen im Februar in Calbe (Saale) wurde nun ein zweiter Beschuldigter von der Polizei festgenommen.

Zuvor wurde eine 44-Jährige von der Polizei festgenommen. (Symbolfoto) © 123RF/udo72

Nach Angaben der Polizeiinspektion Magdeburg wurde der 21-jährige Deutsche am Donnerstag von den Beamten festgenommen und am Amtsgericht in Schönebeck einem Richter vorgeführt.

Doch was ist passiert? Am 7. Februar war in Calbe (Saale) ein Streit zwischen zwei Frauen (41 und 44) eskaliert. Ein Zeuge hatte die Polizei informiert, nachdem die 44-Jährige mehrfach Gewalt angewandt hatte.

Hierbei erlitt die 41-Jährige diverse Verletzungen, hieß es damals. Der genaue Grund für den Streit ist bislang nicht bekannt. Nach dem Vorfall flüchtete die ältere Frau jedoch aus der Tatwohnung.

Nachdem die flüchtige Dame von der Polizei gefasst wurde, kam sie samt Haftbefehl in einer JVA unter.