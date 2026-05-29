Er könnte eine Waffe haben: Polizei jagt korpulenten Mann, der mehrere Frauen bedrohte

Pfarrkirchen - Ein Unbekannter soll im niederbayerischen Pfarrkirchen nacheinander zwei Frauen bedroht haben und daraufhin geflüchtet sein. Möglicherweise war der Mann dabei bewaffnet.

Zahlreiche Einsatzkräfte im Raum Pfarrkirchen suchen nach einem Unbekannten, der am Freitagvormittag zwei Frauen bedroht haben soll. (Symbolbild) © Armin Weigel/dpa

Laut Polizeiangaben ereigneten sich die Vorfälle am Freitag im Landkreis Rottal-Inn, zuerst gegen 8.45 Uhr im Bereich eines Bankautomaten, der sich in einem Nebenraum eines Supermarktes in der Arnstorfer Straße.

Dort soll der Mann eine 34-Jährige bedroht und verlangt haben, dass sie ihm ihr Bargeld aushändigen soll.

Eine halbe Stunde später bedrohte er auf einem Parkplatz in der Arno-Jacoby-Straße sein nächstes Opfer, eine 28-Jährige.

"Im Einsatz befinden sich neben Kräften der Polizeiinspektion Pfarrkirchen auch zahlreiche Unterstützungskräfte umliegender Dienststellen, Diensthunde sowie ein Polizeihubschrauber", teilte das Polizeipräsidium Niederbayern mit.

"Es kann weiterhin nicht ausgeschlossen werden, dass der Tatverdächtige eine Bewaffnung mit sich führen könnte."