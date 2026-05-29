Er könnte eine Waffe haben: Polizei jagt korpulenten Mann, der mehrere Frauen bedrohte
Pfarrkirchen - Ein Unbekannter soll im niederbayerischen Pfarrkirchen nacheinander zwei Frauen bedroht haben und daraufhin geflüchtet sein. Möglicherweise war der Mann dabei bewaffnet.
Laut Polizeiangaben ereigneten sich die Vorfälle am Freitag im Landkreis Rottal-Inn, zuerst gegen 8.45 Uhr im Bereich eines Bankautomaten, der sich in einem Nebenraum eines Supermarktes in der Arnstorfer Straße.
Dort soll der Mann eine 34-Jährige bedroht und verlangt haben, dass sie ihm ihr Bargeld aushändigen soll.
Eine halbe Stunde später bedrohte er auf einem Parkplatz in der Arno-Jacoby-Straße sein nächstes Opfer, eine 28-Jährige.
"Im Einsatz befinden sich neben Kräften der Polizeiinspektion Pfarrkirchen auch zahlreiche Unterstützungskräfte umliegender Dienststellen, Diensthunde sowie ein Polizeihubschrauber", teilte das Polizeipräsidium Niederbayern mit.
"Es kann weiterhin nicht ausgeschlossen werden, dass der Tatverdächtige eine Bewaffnung mit sich führen könnte."
Polizei sucht korpulenten älteren Mann mit schwarzem Outfit
Möglicherweise können Zeugen den Beamten bei ihrer Suche nach dem Täter helfen. Er wird folgendermaßen beschrieben:
- zwischen 50 und 60 Jahre alt
- cirka 1,75 Meter groß
- korpulente Statur
- trägt eine schwarze Kappe mit einem gelben Symbol auf der Vorderseite
- trägt ein langärmliges schwarzes Shirt sowie eine graue ärmellose Weste
- zudem ist er bekleidet mit einer schwarzen langen Hose und schwarz/ weißen sportlichen Schuhen
Wer hierzu Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Pfarrkirchen unter der Telefonnummer 08561/9604-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
Titelfoto: Armin Weigel/dpa