Auslöser war ein Spiel: 40 Menschen an Schlägerei in Park beteiligt

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Was eigentlich ein Spiel unter Kindern sein sollte, eskaliert. In einem Regensburger Park kommt es zu einer größeren Auseinandersetzung.

Von Michel Siebert

Regensburg - In Regensburg haben sich laut Polizei etwa 40 Menschen eine gewaltsame Auseinandersetzung geliefert.

Mehrere Einsatzkräfte mussten im Raum Regensburg wegen einer Massenschlägerei zwischen 40 Personen ausrücken. (Symbolbild)
Mehrere Einsatzkräfte mussten im Raum Regensburg wegen einer Massenschlägerei zwischen 40 Personen ausrücken. (Symbolbild)  © 123rf/foottoo

Nach Polizeiangaben wurden fünf Menschen verletzt, drei kamen ins Krankenhaus. Unter den Verletzten war demnach auch ein Kind.

Auslöser war laut der Polizei in der Oberpfalz offenbar ein Spiel, bei dem sich Kinder gegenseitig mit Gegenständen beworfen hatten.

Daraufhin habe sich ein gewaltsamer Streit zwischen den Familien der Kinder sowie anderen Unbeteiligten entwickelt.

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Auch Gegenstände sollen als Waffen benutzt worden sein.

Mehrere Notrufe seien deshalb bei der Polizei eingegangen. Die Beamten ermitteln jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung und suchen nach Zeugen.

Titelfoto: 123rf/foottoo

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