Ausspioniert? Streit um Drohnenflug eskaliert

Greiz - Am Sonntag eskalierte ein Drohnenflug in Greiz zwischen einem 33-Jährigen und einem 53-Jährigen.

Am Sonntag eskalierte ein Streit um einen Drohnenflug bei Reinsdorf. (Symbolbild) © Felix Kästle/dpa

Ein 33-jähriger Mann ließ am Sonntag seine registrierte Drohne bei Reinsdorf fliegen, um das Gebiet der Göltzschtalbrücke zu filmen.

Wie die Polizei mitteilte, fühlte sich ein 53-jähriger Anwohner davon ausspioniert und suchte den Besitzer der Drohne auf.

Er begann, in die Steuerung des Geräts einzugreifen, woraufhin es zu einem Streit zwischen den beiden Männern kam.

Laut Angaben der Polizei wurde dabei die Fernbedienung der Drohne beschädigt.