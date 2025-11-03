Ausspioniert? Streit um Drohnenflug eskaliert
Greiz - Am Sonntag eskalierte ein Drohnenflug in Greiz zwischen einem 33-Jährigen und einem 53-Jährigen.
Ein 33-jähriger Mann ließ am Sonntag seine registrierte Drohne bei Reinsdorf fliegen, um das Gebiet der Göltzschtalbrücke zu filmen.
Wie die Polizei mitteilte, fühlte sich ein 53-jähriger Anwohner davon ausspioniert und suchte den Besitzer der Drohne auf.
Er begann, in die Steuerung des Geräts einzugreifen, woraufhin es zu einem Streit zwischen den beiden Männern kam.
Polizeimeldungen Mitten in der Nacht: Büro der Grünen Zielscheibe von Attacke
Laut Angaben der Polizei wurde dabei die Fernbedienung der Drohne beschädigt.
Die herbeigerufenen Beamten mussten die Auseinandersetzung schlichten und leiteten im Anschluss ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen den 53-Jährigen ein.
Titelfoto: Felix Kästle/dpa