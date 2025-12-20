Dichte Rauchwolke: Auto brennt unter Carport

Nordhausen - In Nordhausen hat es am Freitag gebrannt. Im Stadtteil Bielen stand ein Auto in der Sandstraße unter einem Carport in Flammen.

Die dicke Rauchwolke war unübersehbar. © Silvio Dietzel

Die alarmierten Feuerwehren konnten den Brand innerhalb von 20 Minuten löschen. Nichtsdestotrotz wurden das Fahrzeug, der Carport sowie eine angrenzende Garage durch das Feuer erheblich in Mitleidenschaft gezogen, teilte die Polizei mit.

Zur Brandursache liegen noch keine Informationen vor. Laut ersten Ermittlungen kann eine vorsätzliche Brandstiftung offenbar ausgeschlossen werden, erklärten die Beamten.

Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt.