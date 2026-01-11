Auto erfasst Zehnjährige und fährt einfach weiter - Polizei ermittelt
Von Marcel Gnauck, Jonas Reihl
Göppingen - Weil sich ein Auto unerlaubt vom Unfallort entfernt hat, nachdem es ein Mädchen (10) angefahren hatte, ermittelt nun die Polizei.
Laut Angaben der Ordnungshüter ereignete sich der Crash am frühen Samstagnachmittag gegen 13.50 Uhr an der Hohenstaufenstraße in Göppingen bei Stuttgart.
Demnach ist der Fahrer oder die Fahrerin des schwarzen Fiat 500 nach dem Crash sofort weitergefahren, ohne sich um das verletzte Mädchen zu kümmern.
Zuvor habe die Zehnjährige laut Polizei eine Straße überqueren wollen. Sie konnte nach dem Unfall selbstständig zu ihren Eltern gehen.
Ein alarmierter Notarzt stellte mehrere Prellungen fest.
Laut Polizei habe der Fahrer oder die Fahrerin das Kind auf der glatten Straße übersehen. Wegen der geringen Verletzungen ist davon auszugehen, dass das Auto langsam unterwegs war, sagte ein Polizeisprecher.
Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer oder der Fahrerin.
Titelfoto: Nicolas Armer/dpa