Auto erfasst Zehnjährige und fährt einfach weiter - Polizei ermittelt

Göppingen - Weil sich ein Auto unerlaubt vom Unfallort entfernt hat, nachdem es ein Mädchen (10) angefahren hatte, ermittelt nun die Polizei .

Das Mädchen (10) wurde von dem Fiat erfasst, als es gerade über einen Zebrastreifen ging. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Laut Angaben der Ordnungshüter ereignete sich der Crash am frühen Samstagnachmittag gegen 13.50 Uhr an der Hohenstaufenstraße in Göppingen bei Stuttgart.

Demnach ist der Fahrer oder die Fahrerin des schwarzen Fiat 500 nach dem Crash sofort weitergefahren, ohne sich um das verletzte Mädchen zu kümmern.

Zuvor habe die Zehnjährige laut Polizei eine Straße überqueren wollen. Sie konnte nach dem Unfall selbstständig zu ihren Eltern gehen.

Ein alarmierter Notarzt stellte mehrere Prellungen fest.