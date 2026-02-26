Auto gerät in Brand - Besitzerin schreitet selbst zur Tat

Bad Berka (Weimarer Land) - Am Mittwochmorgen gab es auf einem Parkplatz in Bad Berka einen Schreckmoment für eine 64-jährige Frau.

Ihr Auto geriet laut Polizei plötzlich in Brand, doch glücklicherweise reagierte die Fahrerin schnell und konnte das Feuer eigenständig löschen.

Dank ihres schnellen Handelns blieb der Schaden am Fahrzeug begrenzt und Feuerwehr sowie Polizei mussten nicht eingreifen.

Eine erste Überprüfung deutet darauf hin, dass ein technischer Defekt im Fahrzeug den Brand ausgelöst haben könnte.