Auto gerät in Brand - Besitzerin schreitet selbst zur Tat

Am Mittwochmorgen gab es auf einem Parkplatz in Bad Berka einen Schreckmoment für eine 64-jährige Frau.

Von Marie Pohland

In Bad Berka geriet ein Auto auf einem Parkplatz kurzzeitig in Brand. Die 64-jährige Fahrerin konnte das Feuer noch selbst löschen, bevor es größeren Schaden anrichtete. (Symbolfoto)
In Bad Berka geriet ein Auto auf einem Parkplatz kurzzeitig in Brand. Die 64-jährige Fahrerin konnte das Feuer noch selbst löschen, bevor es größeren Schaden anrichtete. (Symbolfoto)  © 123RF/nobilior

Ihr Auto geriet laut Polizei plötzlich in Brand, doch glücklicherweise reagierte die Fahrerin schnell und konnte das Feuer eigenständig löschen.

Dank ihres schnellen Handelns blieb der Schaden am Fahrzeug begrenzt und Feuerwehr sowie Polizei mussten nicht eingreifen.

Eine erste Überprüfung deutet darauf hin, dass ein technischer Defekt im Fahrzeug den Brand ausgelöst haben könnte.

