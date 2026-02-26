 2.866

Einäugiger raubt Zehnjährigen brutal auf offener Straße aus: Polizei bittet um Hinweise

Ein unbekannter Mann hat Anfang Februar einen zehnjjährigen Jungen vor einem Markt in Dresden beleidigt, geschlagen und ausgeraubt. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Von Nick-Fabrice Vetter

Dresden - Unfassbare Szenen in der Dresdner Südvorstadt! Ein Mann hat einen zehnjährigen Jungen beleidigt, geschlagen und ausgeraubt – und das am helllichten Tag!

Die Polizei bittet nun um Mithilfe bei der Suche nach dem Täter. (Symbolfoto)
Die Polizei bittet nun um Mithilfe bei der Suche nach dem Täter. (Symbolfoto)  © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Laut einer Mitteilung der Polizei spielte sich der Raub bereits am 3. Februar gegen 14.10 Uhr vor einem Markt auf der Leubnitzer Straße in der Dresdner Südvorstadt ab.

Ein Mann hatte einen Zehnjährigen vor dem Markt angesprochen und ihn anschließend sowohl beleidigt als auch geschlagen. Im Anschluss an diese Misshandlung hatte er einen Fünf-Euro-Schein aus der Jackentasche des Kindes genommen und war mit einem Auto geflohen.

Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen der Tat.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

  • circa 1,85 Meter groß

  • braune, gelockte Haare

  • ein offensichtlich blindes Auge

  • hat Arabisch gesprochen

  • trug eine blaue Jeans mit Löchern und eine schwarze Jacke

  • hatte einen Schal im Gesicht und gelbe Handschuhe an den Händen

Wer die Tat gesehen hat, oder Angaben zu dem gesuchten Mann machen kann, soll sich unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 bei der Polizeidirektion Dresden melden.

Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

