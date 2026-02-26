Einäugiger raubt Zehnjährigen brutal auf offener Straße aus: Polizei bittet um Hinweise
Dresden - Unfassbare Szenen in der Dresdner Südvorstadt! Ein Mann hat einen zehnjährigen Jungen beleidigt, geschlagen und ausgeraubt – und das am helllichten Tag!
Laut einer Mitteilung der Polizei spielte sich der Raub bereits am 3. Februar gegen 14.10 Uhr vor einem Markt auf der Leubnitzer Straße in der Dresdner Südvorstadt ab.
Ein Mann hatte einen Zehnjährigen vor dem Markt angesprochen und ihn anschließend sowohl beleidigt als auch geschlagen. Im Anschluss an diese Misshandlung hatte er einen Fünf-Euro-Schein aus der Jackentasche des Kindes genommen und war mit einem Auto geflohen.
Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen der Tat.
Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:
circa 1,85 Meter groß
braune, gelockte Haare
ein offensichtlich blindes Auge
hat Arabisch gesprochen
trug eine blaue Jeans mit Löchern und eine schwarze Jacke
hatte einen Schal im Gesicht und gelbe Handschuhe an den Händen
Wer die Tat gesehen hat, oder Angaben zu dem gesuchten Mann machen kann, soll sich unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 bei der Polizeidirektion Dresden melden.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa